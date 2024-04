Feuer in Spiesen-Elversberg Nach Wohnhaus-Brand mit einem Verletzten – Polizei kennt Auslöser für Unglück

Spiesen-Elversberg · Stundenlanger Feuerwehr-Einsatz in Spiesen: Flammen wüteten in einem Wohnhaus an der Hauptstraße. Dabei wurde ein Mann verletzt. Brandermittler untersuchten den Unglücksort. Die Polizei mit dem Ergebnis.

25.04.2024 , 11:18 Uhr

