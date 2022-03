Versöhnungskirche Völklingen : Risse in Völklinger Kirchenkuppel

Die 16,5 Meter hohe Eisenbetonkuppel der Völklinger Versöhnungskirche besteht aus 3500 Kassetten. Aktuell stehen im Inneren der Kuppel drei Gerüste. Foto: Laura Weidig

Völklingen In der Kuppel der evangelischen Versöhnungskirche in Völklingen sind Risse entdeckt worden. Sind diese Risse gefährlich? Um das herauszufinden, wird jetzt ein sogenanntes „Rissmonitoring“ in die Wege geleitet.