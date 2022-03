Versuchter Ladendiebstahl in Saarlouis : Kunden beweisen Zivilcourage gegen Ladendiebe

Versuchter Ladendiebstahl in Saarlouis

Infolge eines gescheiterten Ladendiebstahls wurden Täter zu drei und vier Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Was passiert ist.

Am vergangenen Freitagmorgen haben zwei Ladendiebe versucht, Waren im Wert von über 1.000 € aus einem Drogeriemarkt in der Saarlouiser Innenstadt zu entwenden. Laut Aussage der örtlichen Polizeibehörde waren die männlichen Täter 25 und 39 Jahre alt. Um keine Aufmerksamkeit zu erregen, befüllten die Täter vorerst einen Einkaufswagen mit verschiedenen Produkten.

Allerdings trugen sie einen präparierten Rucksack bei sich, in den sie parallel mehrere Packungen Rasierklingen und Kosmetikartikel einpackten. Das in den Rucksack nachträglich eingearbeitete Zusatzfach sollte die Funktionstüchtigkeit der Diebstahlsicherungen beeinträchtigen.

Diese Strategie wurde jedoch von einer Mitarbeiterin des Drogeriemarktes per Überwachungskamera beobachtet, woraufhin sie ihre Kolleginnen über den Tatvorgang informierte. Die Täter wurden unmittelbar zur Rede gestellt.

Daraufhin wurde einer der Täter handgreiflich und versuchte, die Angestellte von der Tür wegzustoßen. Allerdings bewiesen die anwesenden Kunden Zivilcourage, indem sie sich vor die Mitarbeiterin stellten und diese so vor dem aggressiven Verhalten der Täter schützten. Polizeiangaben zufolge kam es nicht zu Körperverletzung.

So konnten die Diebe bis zum Eintreffen der Polizei am Tatort festgehalten werden. Im Anschluss an das beschleunigte Strafverfahren wurden die beiden Angeklagten, die bislang nicht kriminalpolizeilich auffällig waren, zu drei und vier Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.