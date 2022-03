Feuer in St. Wendel : Brennende Papiertonnen verursachen Schaden an einer Hausfassade

Foto: Melanie Mai

St Wendel Ein Brand in der Mia-Münster-Straße in St. Wendel ist am Dienstag gegen 0.50 Uhr gemeldet worden. Die Polizei St. Wendel war schnell vor Ort und stellte fest, dass dort zwei Papiertonnen aus Kunststoff lichterloh brannten.

Da diese Tonnen unmittelbar neben einem Gebäude standen, griffen die Flammen auf die Gebäudefassade über. Mit Hilfe eines Feuerlöschers konnte durch das Polizeikommando ein größeres Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindern. Die kurz danach eintreffende Feuerwehr löschte den Brand. An der Fassade des Gebäudes ist dennoch ein Schaden entstanden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zum jetzigem Zeitpunkt kann ein absichtliches Entzünden des Papiers in den Tonnen nicht ausgeschlossen werden, teilt ein Polizei-Sprecher mit. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können.