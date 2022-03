Stadtwerke Völklingen : Reinigungsarbeiten an einer Netzstation führen zu Stromausfall in Völklingen – eine Person verletzt

Völklingen Bei Reinigungsarbeiten an einer Netzstation in Völklingen ist es am Samstagabend zu einem Kurzschluss gekommen. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden.

In Völklingen ist es am späten Samstagabend kurze Zeit der Strom ausgefallen. Das berichtet die Polizei.

Demnach seien am Abend gegen 22.40 Uhr Reinigungsarbeiten durch die Stadtwerke Völklingen an einer Netzstation in der Kurt-Nagel-Straße durchgeführt worden. Bei der Wiederzuschaltung sei es zu einem Kurzschluss mit anschließender Rauchentwicklung in der Trafostation gekommen.

Ein Mitarbeiter atmete laut Polizei eine größere Menge Rauch ein und musste medizinisch versorgt werden. Er wurde in der Folge in ein Krankenhaus gebracht.