Schwerer Unfall : Drei Personen bei Unfall vor Riegelsberg verletzt

Püttlingen/Riegelsberg Bei einem schweren Unfall am Dienstagabend sind kurz vor dem Ortseingang von Riegelsberg drei Personen verletzt worden – darunter auch ein 16-Jähriger.

Zu dem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 17 Uhr kurz vor Riegelsberg in der Hixberger Straße. EIne 39-Jährige war mit ihrem Toyota zunächst in der Sommerbergstraße aus Richtung Köllerbach kommend unterwegs und wollte nach links in die Hixberger Straße abbiegen.