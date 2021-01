15 Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz : Stromausfall in Saarbrücken-Eschberg

Feuerwehrleute im Einsatz (Archivfoto). Foto: BeckerBredel

Saarbrücken In der Nacht zu Dienstag ist es zu einem Stromausfall im Bereich Eschberg in Saarbrücken gekommen. Zwei Brandmeldeanlagen lösten Alarm aus, am Saarbrücker Kältebus kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Wie die Feuerwehr Saarbrücken mitteilte, ist es am Dienstag, 5. Januar, gegen 2 Uhr nachts zu einem Stromausfall in Saarbrücken-Eschberg gekommen. Die Stadtwerke Saarbrücken waren am Morgen mit der Wiederinbetriebnahme der Stromversorgung beschäftigt. Auf Anfrage der SZ teilten die Stadtwerke um 8 Uhr mit, dass der Stromausfall inzwischen wieder behoben sei und alles wieder funktionieren müsste.

Aufgrund des Stromausfalls lösten zwei Brandmeldeanlagen Alarm aus, beim Anlaufen eines Not-Stromgenerators kam es laut der Feuerwehr zu einer ungewöhnlich starken Rauchentwicklung. Zudem ließ sich das Stromaggregat am Saarbrücker Kälte-Bus nicht starten.

Die Feuerwehr Saarbrücken war mit 15 Fahrzeugen im Einsatz, unterstützt durch den Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen. Bei drei Einsatzorten gab es keine Schadenslage, beim Starten des Stromaggregat des Kälte-Bus konnte die Feuerwehr helfen und somit konnte die Heizung wieder in Betrieb genommen werden.

Der Notruf und Amtsleitungen sind nicht von dem Stromausfall betroffen, teilte die Polizei der SZ am Morgen mit.