Haushalt und Finanzen fest im Griff : Zum 200. Todestag von „Lenchen“ Demuth

Saarbrücken Karl Marx’ Haushälterin half Verletzten in Saarbrücken.

Eine berühmte Saarländerin wäre am 31. Dezember 200 Jahre alt geworden: Helena „Lenchen“ Demuth, die tatkräftige Haushälterin der Familie von Karl Marx. „Lenchen“ war als junges Mädchen in den Haushalt der Eltern von Jenny von Westphalen eingetreten, der späteren Ehefrau Karl Marx’. 1845 wechselte Helena Demuth in den Dienst der Familie Marx, die gerade von Paris nach Brüssel gezogen war. Sie organisierte den Haushalt, kümmerte sich um die Kinder und um die Finanzen. Dass die auch politisch aufgeschlossene Frau wohl eher als Familienmitglied betrachtet wurde, zeigt sich daran, dass sie nach ihrem Tod 1890 im Grab an der Seite von Jenny und Karl Marx auf dem Highgate Friedhof in London bestattet wurde.