Saarbrücker Autorin : Sex and Crime aus Saarbrücken

Die Saarbrücker Autorin Germain Paulus Foto: The Dandy Is Dead Foto: Verlag The Dandy is dead

Saarbrücken Germaine Paulus hat ihren dritten Gerd-Wegmann-Roman veröffentlicht. Ein starkes Buch, also nichts für schwache Nerven.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Rolshausen Stellvertretender Leiter der SZ-Regionalredaktion Mitte

Am Ende fängt es an zu regnen. Dass Germain Paulus ihre Heldinnen und Helden in den Sonnenuntergang reiten lassen würde, durfte auch niemand erwarten. Zumindest niemand, der Kriminalhauptkommissar Gerd Wegmann durch die beiden ersten Romane der Saarbrückerin begleitet hat. Nach „Pfuhl“ und „Und die Moral“ hat der im Nauwieser Viertel beheimatete „The Dandy Is Dead“-Verlag nun Teil drei der Reihe vorgelegt: „Ohnmacht“.

Eine Saarbrücker Autorin und ein Saarbrücker Verlag - ein Heimatkrimi ist „Ohnmacht“ dennoch nicht. Die Geschichte spielt sich in den Kulissen einer namenlosen Stadt ab, die Frankfurt sein könnte. Und damit wirklich klar ist, dass es sich bei „Ohmacht“ wie schon bei den beiden ersten Wegmann-Stories nicht einfach um einen Krimi handelt, hat sich Germaine Paulus selbst einen Auftritt in ihrer Geschichte gegönnt. Nachts in einer Kneipe, in der der Hauptkommissar sich mit einer Kollegin betrinkt „Du hättest gestern hier sein sollen“, sagt der Barmann zum Polizisten. „Warum?“, fragt Wegmann. „Da war so ne kleine Dicke. Schwarze Haare. Pagenschnitt. Hat Fragen gestellt und gesoffen wie drei Matrosen. Autorin. Schreibt Krimis.“ Der Barmann denkt nochmal kurz nach, bevor er ergänzt: „Nee, warte, nicht Krimis. Sex and Crime. War ihr irgendwie wichtig, dass das ein Unterschied ist.“

In den Wegmann-Geschichten von Germaine Paulus fließt also nicht nur Blut, wenn davon auch reichlich. Die Gerichtsmedizinerin Rebecca Blumberg und Hauptkommissar Gerd Wegmann etwa teilen nicht nur die Leidenschaft, Mörder zur Strecke zu bringen, sondern auch Bett, Sofa, Hausflur und Boden. Dazwischen wird ermittelt. Oder wie Germaine Paulus es einen mit der Gerichtsmedizinerin und dem Kommissar befreundeten Psychologen formulieren lässt: „Lichter überall. Lügen darunter. Und wir legen sie frei. Jeder auf seine Weise. Wegmann, der im Dreck wühlt. Rebecca, die nichts anderes in Körpern tut. Und du, du findest die Scheiße in ihren Seelen.“

Wobei der erste Abgrund, in den Germaine Paulus ihre Leserinnen und Leser im dritten Wegmann-Fall blicken lässt, ein Kofferaum ist. In dem liegt eine schöne, aber tote Frau. Hinterm Steuer des Autos sitzt ein böser, aber ebenso toter Mann. Kurz darauf liegen beide in der Gerichtsmedizin. Auf den dann folgenden rund 500 Seiten ihres neuen Romans hält Germaine Paulus in meisterlicher Art dann alles, was ihr Verlag auf den Cover verspricht. Sie fügt „dem düsteren Sex and Crime des Vorgängers eine weitere bittere Note hinzu“.