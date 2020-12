Webenheim und Mimbach betroffen : Stromausfall in Teilen Blieskastels

Blieskastel Am späten Mittwochabend ist es in Blieskastel zu einem größeren Stromausfall gekommen.

Auf einmal wurde es dunkel in Webenheim und Mimbach, alle Straßenlaternen fielen aus und in den Häusern standen die Menschen im Dunkeln. Am Aldi tönte die Sirene vom Hausalarm und einige Menschen gingen, irritiert durch den Spannungsverlust, von einem Einbruch aus. Das rote Blitzlicht war die einzige Lichtquelle für den Parkplatz. Mittwoch kurz nach 22 Uhr wurde es gespentisch dunkel in den beiden Orten, dann hörte man die Sirenen der Feuerwehr.