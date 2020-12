Saarbrücker Traditions-Metzgerei : Konrad ist mehr als ein Wurstverkäufer

Natürlich ist es keine gute Nachricht, wenn eine der letzten traditionsreichen Saarbrücker Unternehmerfamilien aufgibt. Aber die Familie Konrad steigt so aus ihrem Unternehmen aus, wie sie es geführt hat: Mit dem Blick über das eigene Interesse hinaus.

Also mit dem Gedanken an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und an die Kundinnen und Kunden. Für sie soll sich, das versichern Konrad und Kunzler, eigentlich nichts ändern.