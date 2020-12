Kommentar : Künftig muss es besser laufen

Zuerst das Positive: In beeindruckender Weise haben Land, Landkreise und Hilfsorganisationen in kürzester Zeit drei Impfzentren aufgebaut. Sie können nichts dafür, dass es bisher zu wenig Impfstoff gibt.

Das wäre vermeidbar gewesen, wenn die Erwartungen von vorneherein gedämpft worden wären. Wenn also der Ministerpräsident oder die Gesundheitsministerin zum Beispiel gesagt hätten: Wir wissen selbst, dass es unbefriedigend ist, aber in den ersten Wochen werden wir wegen des Mangels an Impfstoff höchstens so und so viel Prozent der Menschen in der höchsten Prioritätsstufe impfen können: Wir bitten Sie noch um etwas Geduld.