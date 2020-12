Lebenshilfe im Kreis Neunkirchen : Stiftung leidet unter Spendenrückgang

Kreis Neunkirchen Die Stiftung Lebenshilfe im Kreis Neunkirchen ermöglicht besondere Angebote für Menschen mit geistiger Einschränkung.

Um Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zusätzliche Förderangebote zu ermöglichen, die von den Kostenträgern nicht übernommen werden, wurde vor 15 Jahren die „Stiftung Lebenshilfe im Kreis Neunkirchen“ gegründet. So spendete die Stiftung beispielsweise jeweils 5000 Euro für die Wohnstätten der Lebenshilfewerk im Kreis Neunkirchen gGmbH und des Werkstattzentrums für behinderte Menschen der Lebenshilfe gGmbH, um zusätzliche Materialien zur Freizeitgestaltung anzuschaffen. „Ohne die Unterstützung der Stiftung hätten wir viele Projekte für Menschen mit geistiger Behinderung nicht realisieren können“, betont Sonja Alt, Ressortleiterin der Lebenshilfewerk im Kreis Neunkirchen gGmbH und nennt als Beispiele die Unterstützung der Stiftung beim Bau des inklusiven Kinderspielplatzes am Hirzbachhof, einer von der Lebenshilfe Neunkirchen getragenen Wohnstätte für Kinder und Jugendliche im Illinger Ortsteil Hirzweiler, die Sanierung des Wassergewöhnungsbeckens an der Rothenbergschule, einer Förderschule geistige Entwicklung der Lebenshilfe Neunkirchen im Eppelborner Ortsteil Dirmingen sowie die Anschaffung eines Fahrzeugs für die Eric-Carle-Schule und die Integrative Kindertagesstätte in Mainzweiler, beides Einrichtungen der Lebenshilfe Neunkirchen. Das Fahrzeug kann für Ausflüge und andere gemeinsame Aktivitäten genutzt werden.