Institut spielt Schlüsselrolle in den Zukunftsstrategien des Landes : 70 Millionen Euro für Saarbrücker Pharma-Institut

Saarbrücken (byl) Das Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung (HIPS) in Saarbrücken ist in der Fachwelt ein Begriff. Es gilt als einziges außeruniversitäres Institut der Wirkstoffforschung zu multiresistenten Bakterien in Deutschland.

In den kommenden fünf Jahren soll das HIPS erweitert werden. 70 Millionen Euro sind dafür vorgesehen, 47 Millionen trägt nach einer Entscheidung des Haushaltsausschusses des Bundetags der Bund, den Rest das Saarland. Geplant ist ein 40 Millionen Euro teurer Neubau an der Dudweilerstraße am Saarbrücker Stadtwald, den Bund und Land je zur Hälfte finanzieren. 80 neue Mitarbeiter sollen unter anderem antivirale Wirkstoffe untersuchen, erklärt der Leiter des Instituts, Professor Rolf Müller. Außerdem werde die Kooperation mit den medizinischen Fachbereichen der Saar-Uni intensiviert.

Ohne die Zusammenarbeit mit der Hochschule und die Hilfe der Landesregierung wäre die Erweiterung nicht möglich gewesen, erklärte Rolf Müller. Vor eineinhalb Jahren hatten Ministerpräsident Tobias Hans und Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) in Saarbrücken erklärt, sie wollten sich für die Erweiterung starkmachen.

Das hervorragend bewertete Forschungsinstitut der Helmholtz-Gemeinschaft spielt allerdings auch eine Schlüsselrolle in den Zukunftsstrategien des Landes und der Saar-Uni, die beide ein neues, zugkräftiges Thema jenseits der Informatik suchen. Die Entscheidung des Haushaltsausschusses mache den Weg frei für „Medizinforschung Made in Saarland“, freute sich der Ministerpräsident. Für die Saar-Uni ist das HIPS das Schlüsselelement eines neuen Forschungsgebiets an den Grenzen von Medizin, Informatik und Pharmazie. In diesem NanoBioMed genannten Forschungsfeld will die Hochschule 2025 beim nächsten Durchgang des Wissenschaftswettbewerbs der deutschen Hochschulen, der Exzellenzinitiative, punkten.