Pandemie-Statistik für den Regionalverband : Corona: 30 neue Infektionen und drei Todesfälle

Regionalverband (red) 30 neue Corona-Infektionen und drei weitere Todesfälle meldete das Gesundheitsamt des Regionalverbandes am Montag (Stand: 28. Dezember, 16 Uhr). Die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner sank auf 173,1. Allerdings wurde über die Weihnachtsfeiertage weniger getestet.

Weil 143 Menschen am Montag die Quarantäne beendeten, gelten aktuell 676 Personen im Regionalverband als Corona-infiziert. Davon leben 345 in Saarbrücken, 116 in Völklingen, 47 in Riegelsberg, 41 in Heusweiler, und 127 in den sechs weiteren Kommunen. Seit Beginn der Pandemie gab es im Regionalverband 7683 bestätigte Fälle. Davon entfallen 4229 auf die Landeshauptstadt und 3454 auf die neun Städte und Gemeinden im Umland. Als genesen gelten 6777 Personen.