Atelierbesuch : Den Grundzügen des Mensch-Seins nähern

Annegret Leiner in ihrem Atelier im KuBa, Kulturzentrum am Eurobahnhof. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Annegret Leiner ist eine der renommiertesten Künstlerinnen im Land. Bis heute arbeitet die 79-Jährige täglich in ihrem Atelier im KuBa.

Definitionsgemäß ist das Atelier der Arbeitsplatz eines Kreativen. Doch schon beim ersten Schritt über die Türschwelle zu Annegret Leiners Atelier wird man von der ganz eigentümlichen Energie des Raumes ergriffen. Man begreift: Die Künstlerin tut hier mehr, als im ganz handwerklichen Sinne zu arbeiten. In kämpferischer Auseinandersetzung nähert sie sich hier den Grundzügen des Mensch-Seins.

Auf den großformatigen Arbeiten, die an langen Streben von der Decke hängen, treten auf Zeichenfolie breite, schwarze und farbige Pinselstriche in den Dialog mit mehrfach vergrößerten, zerrissenen Fotos. Treten ihnen gegenüber, reiben sich an ihnen auf. „Anstoß für solche großen Arbeiten fand ich schon immer in persönliche oder auch gesellschaftlichen Konflikten“, sagt die Malerin.

Info Kulturschaffende in der Region Die Kunstszene im Regionalverband ist bunt und vielfältig. Das erlebt man spätestens, wenn man an 26. und 27. September bei den Tagen der Bildenden Kunst durch die Ateliers zieht. Viele junge, aber auch zahlreiche etablierte Künstlerinnen und Künstler leben und arbeiten hier. Und etliche von ihnen haben durch die Corona-Krise Aufträge, Nebenjobs und Ausstellungen verloren. Damit sie trotzdem sichtbar bleiben, statten wir einigen von ihnen einen Besuch ab und stellen sie vor.

Ganz anders steht es um die Reihe kleinerer Collagen, die sich noch nicht fertiggestellt am Boden reihen. Zwischen abstrakten Linien und Farbelementen, stehen dort Bilder und Fotografien von ganz realen Händen. Entstanden seien sie aus der „aus der Lust am spielerischen Umgang mit Realitätsfragmenten“, sagt Leiner.

So, wie ihre Genossen aus der Reihe „Flugzonen“, die an der Wand lehnen. „Dazu hat mich die pure Freude am Fliegen bewegt“, bemerkt Leiner. „Ich glaube gar nicht, dass das was ich mache so furchtbar abstrakt ist“, ergänzt sie während sie auf die Flugzeuge deutet, „es gibt immer Wegweiser, eine Realitätsreferenz“. Auf einen „realen, wiedererkennbaren Handlungsablauf“ verzichte sie aber in all ihren Bildern konsequent. Und noch eine Gemeinsamkeit eint all ihre Werke: Immer gehe es um Bewegung und Gegenbewegung, „die Energie, die fließt oder die gestoppt wird“, erklärt sie, „das Grundprinzip des Lebens“.

Annegret Leiner denkt lange nach, bevor sie spricht, korrigiert immer wieder ihre Aussagen. „Es ist so schwierig mit Worten“, bemerkt sie, „den letzten Rest kann man nicht erklären“. Sie bittet zum Sofa in der anderen Ecke des Raumes. Zum Ateliergespräch hat sie alte Kataloge mitgebracht, auch ein Buch mit Zeitungsberichten und Fotos, die ein Familienmitglied für sie angefertigt hat. „Ich selbst wäre nie auf die Idee gekommen Zeit für so etwas zu opfern“, lacht sie, „mir war es immer wichtiger, in Ruhe arbeiten zu können“.

Die Bücher sollen ihr als Erinnerungsstütze dienen, „ich habe viel vergessen“, sagt Leiner. Verwunderlich ist das nicht, schließlich arbeitet die heute 79-Jährige seit fast 60 Jahren als Malerin. Die Kataloge zeugen von Leiners beständigem Schaffen und ihrer steten Entwicklung: Von der Überwindung des rein Gegenständlichen ihrer künstlerischen Anfänge, zur Befreiung der Linie und des Pinselstrichs bis hin zu den Collagen mit hochkopierten Fotos, die sie mittlerweile selbst anfertigt.

Sie erzählen von ihren stets gelobten Einzelausstellungen und Beiträgen zu den Landeskunstausstellungen, 2015 dann der Albert-Weisgerber-Preis der Stadt St. Ingbert. Auch ein Foto der Eröffnung des Kulturzentrums am Eurobahnhof 2007 klebt im Erinnerungsbuch. Annegret Leiner ist von Anfang an dabei, hat dort mittlerweile seit 13 Jahren ihr Atelier.

Dabei sahen die Pläne für ihr Leben zunächst anders aus. 1961 kam die in Hannover geborene Leiner zum Studium der Kunstgeschichte nach Saarbrücken, wechselte 1962 an die damalige Werkkunstschule Saarbrücken, später an die Staatliche Hochschule für bildende Künste Braunschweig. „Ich wollte zunächst in die Kunsterziehung“, erklärt Leiner. Doch das Referendariat trat sie nie an, wählte den Weg der freien Künstlerin.