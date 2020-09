Polizei ermittelt : Wohnmobil brennt in Saarbrücken aus

Saarbrücken Ein Wohnmobil hat in der Nacht zu Freitag in der Danziger Straße in Saarbrücken gebrannt. Wie die Polizei berichtet, rückte die Berufsfeuerwehr Saarbrücken schnell an, konnte aber nicht mehr verhindern, dass das Wohnmobil komplett ausbrannte. Der Sachschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich, so die vorläufige Schätzung der Polizei.

Personen waren nicht im Fahrzeug. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.