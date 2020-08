Integrationsprojekt „ArtClub“ : Digitale Rathaus-Tour als Deutsch-Kurs

Saarbrücken Spielerisch Deutsch lernen, Kunstorte entdecken, andere Menschen kennenlernen: Das will der neu gegründete „ArtClub“ bieten, ein Projekt, bei dem das Zuwanderungs- und Integrationsbüro der Landeshauptstadt Saarbrücken (ZIB) Kooperationspartner ist.

Ziel ist es, Menschen, die Deutsch lernen an Kulturorte in Saarbrücken zu führen und die Besichtigungen mit Sprachübungen zu verbinden.

Der Rundgang im Rathaus kann ab September (nach Anmeldung) auch vor Ort gebucht werden. Er richtet sich vor allem an Interessierte ab Sprachniveau A2. Erste Termine finden in den Interkulturellen Wochen am Dienstag, 22. September, von 10 bis 11.30 Uhr und am Donnerstag, 24. September, von 16 bis 17.30 Uhr statt.