Menschen im Regionalverband : Den Herrn der Pilze haut so schnell nichts um

Mirko Kalkum in seiner Pilzzucht unter Tage in einem ehemaligen Bunker in Alt-Saarbrücken. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Mirko Kalkum hat mit seiner Pilzzucht durch Corona starke Einbußen, aber er hat schon Schlimmeres erlebt und bleibt gelassen.

Normalerweise müsste Mirko Kalkum verzweifelt sein und händeringend nach irgendwelchen Auswegen aus der Krise suchen. Die Corona-Pandemie hat ihn und sein kleines Pilzimperium in Alt-Saarbrücken hart getroffen. „Im Jahr 2019 haben ich zehn Tonnen Pilze verkauft. Diese Zahlen werde ich in diesem Jahr bei weitem nicht erreichen. Viele Kunden hat die Corona-Krise auch getroffen“, sagt der 42-Jährige.

Als Biologe weiß er, dass Pilze eine ähnliche Wirkung wie Lipidsenker haben. Im Jahr 2010 stand der alte Luftschutzbunker in der Reppersbergstraße in Alt-Saarbrücken leer. Im Bunker herrschen konstant die idealen 15 Grad, die für eine Pilzzucht vonnöten sind, und Mirko Kalkum hatte sowieso schon immer Lust darauf, sich selbständig zu machen. „Also habe ich vor zehn Jahren einfach losgelegt. Es hat eigentlich alles richtig gut funktioniert“, erzählt der 42-Jährige.

Doch nach einem Jahr schlug das Schicksal zu. „Ich dachte zuerst, ich hätte eine Erkältung. Ein paar Tage später kamen Schmerzen in der Schulter dazu. Irgendwann bekam ich kaum noch Luft und bin ins Krankenhaus. Ich wurde geröntgt und sofort notoperiert.“ Mirko Kalkum hatte einen sogenannten Pneumothorax – eine krankhafte Luftansammlung im Brustkorb. „Die Ärzte sagten, dass ich die Nacht ohne Operation wohl nicht überlebt hätte. Ich hatte mir eine Woche vorher wohl bei einer Überstreckung einen Riss in der Lunge zugezogen. Ich wusste gar nicht, dass so etwas möglich ist“, erklärt der Saarbrücker Pilzzüchter.

Eineinhalb Jahre dauerte es, bis der Saarbrücker wieder fit war und die Motivation fand, sein Pilzprojekt wieder aufzunehmen. „Meine Gesundheit wurde von Monat zu Monat besser. Auch die Pilzzucht wurde immer größer. Ich steigerte in jedem Jahr die Absatzzahlen und den Umsatz“, so Mirko Kalkum.

Eigentlich war in diesem Jahr ein Umzug aus dem Bunker in eine Unterirdische Fabrikhalle in Saarbrücken geplant. Die Arbeit mit den Pilzen wäre in einer Halle viel einfacher und effizienter. Aber dann kam Corona, der Umsatz brach ein, und die Vergrößerungs-Idee seiner Edel-Pilzzucht wurde erst einmal auf Eis gelegt.