Baupolitik : Mit dem Staatstheater ins „Besser“ reisen

Glück verspricht ein neues Schauspiel. Das Schauspiel auf der politischen Bühne hat dagegen angeblich mit Glück nichts zu tun.

Diese Woche werde ich glück­licher. Das hat das Saarländische Staatstheater versprochen. Nicht nur mir, sondern allen Menschen, die sich die „revueartige Glücksjagd“ anschauen, die an diesem Samstag unter dem Titel „Glück. Ein Abend mit sieben Gewinnern und den besten Momenten in Zeitlupe“ im Großen Haus Uraufführung feiert.

Die Fragen, die die Menschen, die sich in der Bürgerinitiative Scheidt engagieren, diese Woche gestellt haben, haben auch mit Glück zu tun, sind aber etwas anders formuliert. Sie fühlen sich in ihrem Glück von einem Grundstückseigentümer bedroht, der in unmittelbarer Nachbarschaft einige neue Wohnhäuser bauen will. Und von einer Stadtverwaltung, von der sie den Eindruck haben, dass sie diesem Bauwilligen hilft, seine Pläne umzusetzen.