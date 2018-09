später lesen Tante Guerilla: Tattoo-Kunst und Livemusik in Alt-Saarbrücken Tattoo-Kunst und Musik bei Tante Guerilla Teilen

(red) Einen „Walk In and Chill“-Tag mit drei Singer-Songwritern und einem Tattoo-Künstler gibt es am Freitag, 14. September, im neu eröffneten Ladenlokal Tante Guerilla in der Eisenbahnstraße in Alt-Saarbrücken.