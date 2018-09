später lesen 333.t.14.09.Jazz im terminus Blues und Jazz im Le Terminus Teilen

Twittern







red) Das Mosel-Jazz-Trio OKA spielt am morgigen Freitag, 14. September, 21 Uhr, in der Kultur-Brasserie Terminus in Saargemünd (Avenue de la Gare, unterhalb des Saarbahn-/Bahnhofs). Am Samstag, 15. September, 21 Uhr, spielen Luke Philibrick and the Black diamond Express to Hell im Terminus. die Gruppe um Sänger Luke Philibrick erkundet erkundet das reiche Erbe der frühen afroamerikanischen Musik.