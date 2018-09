später lesen Soulnacht mit der Malzeit Club Band Soulnacht mit der Malzeit Club Band Teilen

(red) Soul-Fans haben morgen einen Termin. Die Malzeit Club Band startet am Freitag, 14. September, 20 Uhr, in die neue, in die 10. Saison der Soulnächte im Kunstwerk Malzeit in der Scheidter Straße.