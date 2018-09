Sommermusik: Junges Klavier-Duo lässt Zuhörer johlen

Sommermusik-Konzerte in den nächsten Tagen

Vier Konzerte finden in dieser Woche im Rahmen der Saarbrücker Sommermusik statt. Am heutigen Donnerstag, 13. September, 20 Uhr, spielt das Streichtrio 3Cordes in der Schinkelkirche Bischmisheim. Im Mittelpunkt des Abends steht Mozarts Divertimento Es-Dur KV 563.



Die Gruppe Botanic Mob mit Daniel Schmitz (Trompete), Jörg Fischer (Schlagzeug) und Johannes Schmitz (Gitarre) spielt am Freitag, 20 Uhr, im Kleinen Theater im Rathaus. Avantgarde-Jazz und Improvisationskunst sind ihr Metier.



Im Innenhof der Stadtgalerie spielt am Samstag, 18.30 Uhr, das Klarinettentrio Schmuck Stücke der Wiener Klassik. Und am Sonntagnachmittag um 17 Uhr spielt das Wupper-Trio in der Schinkelkirche Bischmisheim Kammermusik von Mozart und Beethoven. Der Eintritt zu den Sommermusik-Konzerten ist frei. Info: (06 81) 9 05 49 03.