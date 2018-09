„Ich bin Pop“: Neues Album von Manuel Sattler

Ein neues Sattler-Produkt ist auf dem Markt, und der Szene-bekannte Saarbrücker Liedermacher singt mit seiner bekannten saarländischen Schlitzohrigkeit auch noch von bei Ebay gekauften Likes, einem gescheiterten „Kartoffelsalat“-Date und Nächten mit Rio Reise-Songs in der Playlist und kapitalistischem Zynismus im Hirn. „Ich bin Pop“ heißt das neue Album. Und am Samstag, 15. September, 20 Uhr, wird es im Studio 30 in der Mainzer Straße vorgestellt. Weitere Konzerte sind am 29. September in der Q.lisse in Quierschied, am 3. Oktober am Saarbrücker Ulanenhof und am 25. Dezember, im Nilles.

www.manuelsattler.de