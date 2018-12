später lesen Seminare Seminar über moderne Formen des Wahlkampfs Teilen

Die Stiftung Demokratie Saarland bietet am Samstag, 26. Januar, von 9 Uhr bis 16.30 Uhr in ihrer Politischen Akademie, Europaallee 18, Saarbrücken, ein Seminar mit Thomas Schommer an. Schommer spricht über Formen und Methoden des Wahlkampfs von heute. red