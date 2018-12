Ich durchwühle meine Tasche, meine Jacke, laufe zurück an mein Auto. Dort schiebe ich die Sitze vor und zurück. Im Kofferraum werde ich auch nicht fündig. Denk nach, wo kann ich das Teil nur verloren haben? Vielleicht im Supermarkt heute Morgen, oder an der Tankstelle? Sofort schießen mir Bilder durch den Kopf. Fremde durchstöbern mein Handy, klauen meine Daten. Es ist zwar mit einem Passwort und durch meinen Fingerabdruck geschützt. Für Profis ist das aber nur ein kleines Hindernis. Ich versuche mich erst mal zu beruhigen und laufe in die Redaktion.

Dort wähle ich über den Festnetzanschluss meine Handynummer. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass gleich mein Klingelton läutet und ich einfach nur nicht gründlich genug gesucht habe. Aber Fehlanzeige. Dann rufe ich zu Hause an. Panisch frage ich, ob mein Handy irgendwo ist. Und tatsächlich. Ich habe es auf dem Esszimmertisch liegen lassen. Ich bin zwar sofort erleichtert, gleichzeitig schleicht sich ein seltsames Gefühl ein. Ein Tag ohne Handy, geht das überhaupt?

Normalerweise liegt es während der Arbeit vor mir auf dem Tisch. Ab und an schaue ich drauf, ob mir jemand etwas geschrieben hat. In meiner Pause stöbere ich auf verschiedenen Internetseiten oder telefoniere. Jetzt aber unterhalte ich mich mehr mit den Kollegen. Das ist viel schöner und spannender. Und auf jeden Fall besser, als alleine in der Ecke zu sitzen. Meine Finger haben Sendepause.

Und je weiter der Tag voranschreitet, desto weniger vermisse ich das Teil. Mir wird bewusst, wie wenig ich es eigentlich brauche. Früher, als es keine Handys gab, musste man ja auch nicht ständig erreichbar sein oder sich unwichtige Nachrichten hin- und herschicken. Im Notfall kann man mich über viele andere Kanäle kontaktieren.

Als ich abends nach Hause komme, lasse ich das Handy auch zunächst links liegen. Ich räume meine Wohnung auf, koche etwas. Unterhalte mich mit meiner Familie, wie mein Tag so gelaufen ist. Erst viel später schaue ich auf mein Handy. Keine Anrufe, keine neuen Nachrichten. Und mein Tag war um einiges stressfreier. Vielleicht sollte ich es öfters liegen lassen.