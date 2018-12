Während sich draußen über der belebten Bahnhofsstraße ein weiterer Regenschauer ergießt, zieht der Vorsitzende des Vereins für Handel und Gewerbe in Saarbrücken ein zufriedenes Fazit des Saarbrücker Christkindlmarktes, der kurz vor Heiligabend noch immer nicht zu Ende geht. „Denn die Stände da draußen haben ja noch bis Samstag, 29. Dezember, geöffnet, wie auch unsere Geschäfte in der Innenstadt“, erläutert Michael Genth, der außerdem Inhaber des Geschäftes Lederwaren Spahn ist. „Das Wetter ist eben das Wetter, das können wir sowieso nicht beeinflussen.“ So viel Gelassenheit scheint begründet, wenn man sieht, was draußen im inzwischen strömenden Regen passiert. Die Kundschaft pilgert unablässig zwischen der Glühwein-Pyramide nahe der ehemaligen Bergwerksdirektion und der Doppelstockhütte am St. Johanner Markt hin und her. An den Glühweinständen rückt man unter den Dächern zusammen. Das schafft Nähe zum Fest der Liebe, und so bleiben mehr Besucher trocken.

Mancher beeilt sich, in eines der Geschäfte zu kommen. Die meisten aber verfolgen ihre Vorhaben unablässig weiter. Auf der Autoschleife für Kinder in der Bahnhofstraße nehmen die Kleinen nach wie vor in den fantasievollen Gefährten Platz, um durch die weihnachtliche Landschaft zu fahren. Wasserdichte Kleidung mit Kapuze macht dies möglich. Und so bleibt der Andrang ungebrochen, was die Geschäftswelt rund um die Bahnhofstraße freut – und Genth resümiert: „Unser Saarbrücker Christkindlmarkt ist nach wie vor gut besucht, viele tausend Besucher haben in unserer Innenstadt die weihnachtliche Stimmung genossen.“

Sein Dank gilt dem Verkehrsverein Saarbrücken und den Beschickern des Christkindlmarktes, die ein attraktives Weihnachtsdörfchen aufgestellt hatten, das den Geschmack des Publikums traf: „So haben wir eine friedliche und schöne Adventszeit in der Innenstadt erlebt, der Christkindlmarkt war genau der richtige Treffpunkt, sowohl für Familien mit Kindern als auch für Freunde und Kollegen.“

Selbstverständlich hätten auch die ansässigen Geschäfte profitiert: „Der Markt hat viele Kunden in die Geschäfte, die Gastronomie und die Cafés gelockt.“ Und die Kundschaft habe das Einkaufserlebnis damit verbunden, die vorweihnachtliche Stimmung draußen auf dem Christkindlmarkt zu genießen.

Außerdem hat Genth folgenden Trend bemerkt: Es seien nämlich nicht nur die Liebsten, Angehörige und Freunde mit Geschenken bedacht worden. Beim Einkauf hätten auch viele mal an sich gedacht: „Und sich selbst etwas Hübsches zu Weihnachten gegönnt“, wie Genth sagt.