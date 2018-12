später lesen Wintersport-Kurs VHS bietet Wintersport an Teilen

Am 13. und am 20. Januar 2019 bietet die Volkshochschule Regionalverband Saarbrücken mehrere Wintersportkurse im Schwarzwald mit Ski- und Snowboardlehrern einer Profi-Schneesportschule an. Die Gebühr beträgt jeweils 59 Euro inklusive. red