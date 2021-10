Gastro-Neuheit in der Nähe vom St. Johanner Markt : Saarbrücken bekommt seine erste „vegane Metzgerei“

Foto: Karma To Go Logo/The House of Intelligence

Saarbrücken Die saarländische Landeshauptstadt kann sich am Wochenende auf eine Neuheit in der Gastro-Szene freuen. Am Samstag eröffnet nahe des St. Johanner Marktes die erste „vegane Metzgerei“ der Stadt.

In der Saarbrücker Obertorstraße 2 steht am Samstag, 9. Oktober, von 11 bis 17 Uhr), die große Eröffnung einer neuen Metzgerei an – wer jetzt allerdings Fleischprodukte erwartet, ist hier fehl am Platz. „Karma To Go – Veinkost“ nennt sich der neue Laden nahe des St. Johanner Marktes. Hier werden ausschließlich vegane Produkte angeboten werden – vom veganen Hotdog bis hin zu veganen Weinen und Bieren.

„Der vegane Lifestyle ist kein Verzicht, sondern Genuss“ schreibt das Unternehmen auf Instagram. Man wolle mit guten, regionalen veganen Produkten deshalb nicht nur Veganer anlocken.

Themen wie Nachhaltigkeit, Tierschutz und Umweltschutz seien in letzter Zeit „akuter denn je“ geworden, schreibt „The House of Intelligence“ auf seiner Website. Das Unternehmen, das Start-ups bei ihrer Gründung unter die Arme greift, hat die vegane Metzgerei bei der Ansiedelung in Saarbrücken unterstützt. „Karma To Go“ wolle im Saarland eine vegane Alternative zur herkömmlichen Fleischmetzgerei bieten.