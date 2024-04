Unglück am Ludwigsberg Spektakulärer Unfall in Saarbrücken — Brummi-Fahrer erfasst Auto und drückt es vor sich her

Zu einem spektakulären Unfall ist es am Freitagmorgen, 19. April, am Ludwigskreisel in Saarbrücken gekommen. An der verkehrsträchtigen Schnittstelle zweier Autobahnen in der City stieß ein Lastwagen gegen ein Auto. Bei diesem Crash schob der Brummifahrer den Wagen etliche Meter vor sich her. Dies ereignete sich mitten im Berufsverkehr, wie eine Sprecherin der Polizei im Stadtteil Burbach berichtet.