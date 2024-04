Süße Liebe in Blau-Schwarz Dieses Saarbrücker Eiscafé lässt FCS-Fanherzen höher schlagen

Dass hier oben auf dem Rodenhof treue FCS-Fans am Werk sind, sieht man sofort. An der Wand hängt eine Fahne des 1. FC Saarbrücken, daneben ein Wimpel, auch im Schaufenster sieht man die blau-schwarzen Farben. Jetzt aber bekommt die Liebe zum FCS eine neue Dimension, eine süße Liebe ist entstanden im Eiscafé von Mario Gagliardi in der Heinrich-Köhl-Straße: der erste FCS-Eisbecher! Nur echt mit essbarem Wappen!