Interview mit Igor Holland-Moritz : Endspurt ins Leseglück

Igor Holland-Moritz ist seit 2019 Chef der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse. Die Messe 2021 ist die erste, die im KuBa-Kulturzentrum am Eurobahnhof stattfindet. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Die Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse beginnt am Mittwoch, 13. Oktober. Viel zu tun für den Messechef Igor Holland-Moritz. Wir haben ihn trotzdem gestört, und er hat ein bisschen erzählt, was ihn so alles überrascht bei der Vorbereitung der Buchmesse.