Junge Leute ohne Wohnung in Saarbrücken : Internationale Studierende suchen dringend nach einer Bleibe

Junge Leute ohne Wohnung in Saarbrücken

Saarbrücken Damit junge Frauen und Männer aus aller Welt in Saarbrücken unterkommen und sich auf ihr bald beginnendes Studium konzentrieren können, wird die Hilfe von Privatleuten aus Saarbrücken gebraucht. Gesucht wird uninaher Wohnraum.

„Wir hatten schon ausländische Studierende, die auf der Parkbank geschlafen haben, weil sie nicht rechtzeitig ein Zimmer gefunden haben“, berichtet Heike Savelkouls-Diener, beim Studentenwerk im Saarland zuständig für Kommunikation und Internationales. Damit das nicht wieder passiert, hat das Team in Kooperation unter anderem mit dem Welcome Center der Saar-Uni wieder das sogenannte Housing Office ins Leben gerufen. Darin werden internationale Studierende der Universität des Saarlandes und der HTW Saar seit sechs Jahren zu Beginn jedes Wintersemesters bei der Wohnungssuche in Saarbrücken unterstützt.