Sommermusik : Saarbrücken liegt ihm am Herzen

Der Pianist Martin Tchiba kennt Saarbrücken noch aus seiner Studienzeit. Fünf Jahre hat er am St. Johanner Markt gewohnt. Zur Sommermusik kommt er immer wieder gern. . Foto: Sonja Schwolgin

Saarbrücken Martin Tchiba hat in der Landeshauptstadt Musik studiert und kommt immer wieder gerne hierher. So auch dieses Mal zur Sommermusik in Saarbrücken.

Von David Lemm

„Die Sommermusik mit ihrem einzigartigen Flair und ihrem Stammpublikum ist mir ans Herz gewachsen“, sagt Martin Tchiba (37). Er freut sich, dass er in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal das Programm bereichern und die lieb gewonnene Tradition fortführen wird. Denn er schätzt Saarbrücken als kulturellen Ort sehr. Mit der Stadt verbindet ihn gar noch mehr. „Mit achtzehn Jahren bin ich fürs Klavierstudium nach Saarbrücken gekommen und habe fünf Jahre am St. Johanner Markt gelebt.“ Diese Zeit sei für ihn in seiner Entwicklung als Musiker sehr prägend gewesen. Seine Verbundenheit zum Saarland besteht bis heute.

Wenn es ihn aus beruflichen Gründen in die Landeshauptstadt verschlägt, dann hängt er gerne ein paar Tage Urlaub im Saarland dran. Auch sonst reist Tchiba beruflich viel. „Am besten kann man die Welt beim Arbeiten kennenlernen. Auf meinen Konzertreisen habe ich mit den Leuten vor Ort zu tun und erkunde somit deren Identitäten und die jeweiligen kulturellen Finessen“, sagt der Pianist. Für seine vielen Auftritte im In- und Ausland hat er sich bei Düsseldorf als Wohnort ausgesucht, von wo er relativ schnell überall ist. Entspannung und Regulation findet er beim Sport, bevorzugt beim Wandern. „Während langer Wanderungen entwickle ich künstlerische Ideen“, verrät er.

Info Saarbrücker Sommermusik Der Auftritt von Martin Tchiba: „Vernehmlich werden die Stimmen, die über der Tiefe sind.“ (Theodor Storm). Termin: Sonntag, 4. August, 17 Uhr Rathaus-Festsaal Saarbrücken. www.tchiba.com

Für sein zehnjähriges Jubiläum auf der diesjährigen Sommermusik hat er sich ein ganz besonderes Programm ausgedacht. „Normalerweise spiele ich ein gemischtes Programm aus klassisch-romantischem Repertoire und zeitgenössischer Musik. Aber dieses Mal konzentriere ich mich ausschließlich auf die Romantik, die mir besonders am Herzen liegt“, erklärt Tchiba und führt weiter aus: „Das besondere Spannungsverhältnis zwischen einerseits virtuosen und andererseits träumerischen spätromantischen Klängen macht diesen Abend aus.“