Festival : Johannes Brahms trifft auf Theodor Storm

Saarbrücken Seit 30 Jahren organisiert und kuratiert Thomas Altpeter die „Saarbrücker Sommermusik“. Auch heute noch verspürt er Nervenkitzel.

Altpeter: Ich liebe diese Musik. Sie ist immer von Schwermut erfüllt. Um über die Gründe zu spekulieren, würde dieses Gespräch nicht ausreichen. Da spielt viel Psychologisches und biografisch Intendiertes hinein. Er war ein Vollender, im Gegensatz zu Wagner, dem Revolutionär. Man spürt in seiner Musik, dass die klassisch-romantische Formensprache zu einem Höhepunkt und ihr Absolutheitsanspruch zu einem Ende kommen. Mit Wagners Erneuerungen wird alles völlig anders werden. Es ist auch eine gewisse Trauer über eine gewesene Welt in seinem Werk. Es ist Herbst. Und welch ein farbensprühender!

Rücken Sie in langer Sommermusik-Tradition außerdem wieder eine Instrumentenfamilie in den Fokus?

Altpeter: Kann ich gar nicht so genau beantworten, da die Sommermusik neben Gastkonzerten, die aus dem Veranstaltungsetat kommen, auch von Produktionen der Freien Szene bespielt wird, deren Zuschüsse man nicht so einfach umrechnen kann. Der städtische Etat sieht 18 500 Euro vor.

Altpeter: Darüber wundere ich mich selbst am meisten. Das geht nur mit einem schlanken Personalaufwand. Vor allem ist es aber das Verdienst der vielen einheimischen und auswärtigen Musiker, für welche die Sommermusik ein ganz besonderes Festival ist, in das sie sich stets ganz engagiert einbringen und die nicht in erster Linie auf große Gagen schauen

Nun ist die Sommermusik nicht zuletzt ein wichtiges Festival für Kammermusik. Ganz aktuell denkt man in dem Zusammenhang an das Aus der gleichfalls verdienstvollen „Saarbrücker Kammerkonzerte“ nach der Saison 2018/19 – die Konzertreihe wurde ebenfalls von der Stadt gefördert. Dürfen Sie nun künftig mit zusätzlichen, frei werdenden Geldern rechnen?

Altpeter: Wie Sie bereits anfangs sagten, gibt es die Sommermusik seit über 30 Jahren und immer von mir kuratiert. Dass wir in dieser Zeit einen Austausch von regionalen, überregionalen und internationalen Ensembles realisieren konnten und mit anspruchsvollen Konzerten und nachdenklichen, manchmal sperrigen Veranstaltungen ein großes Publikum gefunden haben, das bereit war und hoffentlich ist, auch mal tiefer zu schürfen, freut mich sehr. Dass sich so eine große Gemeinde für Kammermusik und auch Neue Musik interessiert, ist keineswegs selbstverständlich. Besonders freue ich mich, dass die Sommermusik zu vielen Produktionen der Freien Szene angeregt hat. Diese wäre ohne das Festival sicher nicht so vielfältig, wie sie heute ist. Aber die Kulturszene im Saarland und in Saarbrücken ist, wie alles, im Wandel. Auch in der aktuellen Ausgabe des Festivals haben wir einige Neuerungen eingebracht. Wir haben etwa die Gagen etwas erhöht und dafür die Anzahl der Konzerte moderat reduziert. Und irgendwann werde auch ich mich zurückziehen. Ich bin zuversichtlich, dass dann jemand anderes das Festival „stemmen“ wird. Anders wahrscheinlich, aber dafür nicht schlechter. „Am Grunde der Moldau, da wandern die Steine…“ - Kopf hoch! Jetzt kommt erstmal eine Reihe schöner Konzerte.