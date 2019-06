Sie ist die Einzige : Orgel in Saarbrücker Synagoge ist eine Rarität

SAARBRÜCKEN In keinem anderen jüdischen Gotteshaus Deutschlands steht noch ein Instrument, auf dem ein Organist musizieren könnte.

Seit der Nazi-Barbarei gab es nur noch wenige Orgeln in jüdischen Gotteshäusern, und heute erklingt in ganz Deutschland nur noch ein einziges derartiges Instrument. Nachdem die Orgel der großen Synagoge in der Berliner Rykestraße in ein Museum umgezogen sei und es auch in der Frankfurter Westend-Synagoge keine mehr gebe, so berichtet Richard Bermann, bliebe nur noch die Orgel der Saarbrücker Synagoge in der Lortzingstraße: „Sie ist eine Rarität, als einzige noch spielbare Orgel in einer deutschen Synagoge“, versichert der Vorsitzende der Synagogengemeinde Saar.