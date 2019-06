Saarbrücker Einkaufszentrum evakuiert : Sechs Leichtverletzte nach Brand in Europagalerie

Saarbrücken In einem Kleidergeschäft der Saarbrücker Europagalerie ist am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurden dabei sechs Personen leicht verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.