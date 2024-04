Ein Jahr Tier-Bikes in Saarbrücken „Tier“-Anbieter fordert Aufhebung des Nachtfahrverbotes für E-Roller

Sie stehen an Sharing-Parkplätzen, im sogenannten Mobilitätshub, auf Bürgersteigen und gelegentlich im Weg. Sie sind türkis und schwarz, geräuschlos und eine flotte, umweltfreundliche und meistens schweißfreie Möglichkeit, um von A nach B zukommen. In Paris sind sie verboten, in Saarbrücken werden sie millionenfach genutzt. Seit einem Jahr gibt es die„Tier“-E-Bikes in Saarbrücken. Schon seit Sommer 2020 die E-Roller. Sie stehen dank E-Mobilität für nachhaltiges Fortbewegen – und auch oft in der Kritik. Auch wegen schlimmer, tödlicher Unfälle, wie vergangenen Juni in der Saarbrücker Innenstadt. Dort wurden zwei Jugendliche auf einem E-Roller von einem Auto erfasst. Beide sind gestorben. Doch nicht nur, wenn es um Unfälle geht, werden die Verantwortlichkeiten zwischen der Stadt und dem Anbieter hin- und hergeschoben.