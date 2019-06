Evakuierung : Sechs Verletzte nach Brand in Europagalerie

Saarbrücken Bei einem Brand in einem Kleidergeschäft der Saarbrücker Europagalerie sind am Freitagnachmittag sechs Menschen leicht verletzt worden, darunter zwei Kleinkinder.

Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 16.45 Uhr im Erdgeschoss des Einkaufszentrums aus. Die Mitarbeiter brachten den Brand zeitnah unter Kontrolle. Die Europagalerie, in der sich zum Zeitpunkt des Vorfalls zwischen 1000 und 1500 Besucher aufhielten, musste evakuiert werden. Rettungskräfte brachten die Verletzten in nahegelegene Krankenhäuser. Die Europagalerie blieb auch am Abend noch für Besucher gesperrt. Neben der Polizei waren mehrere Rettungs- und Notarztwagen und ein Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz. Wie und warum es zu dem Brand kam, war am Freitagabend noch unklar.