Umstrittener Straßenname Früheres Stadtratsmitglied: Hindenburgstraße nicht nur in St. Arnual, sondern auch in Gersweiler umbenennen

Saarbrücken · Der frühere Kommunalpolitiker Stefan Weszkalnys hat sich jetzt in die Debatte um die Hindenburgstraße eingeschaltet. Mit Blick auf eine mögliche Umbenennung fordert er, dass sich der neue Name in die Umgebung einfügen muss.

26.04.2024 , 18:00 Uhr

Dieses Straßenschild stammt aus der Hindenburgstraße in St. Arnual. Der frühere CDU-Kommunalpolitiker Stefan Weszkalnys macht darauf aufmerksam, dass es auch in Gersweiler eine Hindenburgstraße gibt – und fordert die Umbenennung beider Straßen. (Symbolfoto) Foto: Dirk Ley

Von Dirk Ley Crossmedia Volontär