Für junge Künstler : Der Saarbrücker Kuba bietet Jugendlichen Ferien-Workshops an

Saarbrücken Sommer-Express heißt das Ferienprogramm des Saarbrücker Kulturbahnhofs – kurz Kuba –, bei dem er vom 5. bis 9. August täglich von 11 bis 15.30 Uhr mehrere Workshops für Jugendliche anbietet – Preis jeweils 50 Euro plus Matarialkosten.

In einem dieser Workshops geht’s um Siebdruck. Dozent ist der Künstler Camille Gergen. Die Organisatoren erläutern: „Egal ob Papier, Stoff, Fliese oder Holz – mit Siebdruck machst du jede Basis zu etwas Besonderem. Gemeinsam mit Künstler und Druckprofi Camille Gergen entwickelst du in diesem Workshop dein eigenes Motiv und lernst, wie du daraus eine Druckvorlage entwickelst.“ Im Anschluss wird mit Licht, Sieb und viel Farbe auf T-Shirt, Stoffbeutel und Papier gedruckt. Am Ende des Workshops nimmst du deine eigenen Siebdrucke mit nach Hause. Wer mitmachen will, braucht Arbeitskleidung und Arbeitsschuhe. Das Material kostet zehn Euro.

In einem anderen Workshop geht’s um Graffiti. Dozent ist der Kommunikationsdesigner Jan Sahner. Die Organisatoren erläutern: „Du sprühst vor Kreativität? Du wolltest schon immer ein eigenes Graffito malen? Dann ran an Farbe, Sprühdose und Stifte! Schritt für Schritt erlernst du den Umgang mit dem Material, bekommst typografische Grundkenntnisse, entwirfst deine eigene Skizze, grundierst deine Holzplatte, sprühst dein Motiv. Unsere erfahrenen Graffiti-Künstler zeigen dir wie es geht, und geben dir auch einen Einblick in rechtliche Aspekte des Sprayens. Am Kursende nimmst du dein ganz persönliches Werk mit nach Hause.“ Wer mitmachen will braucht Arbeitskleidung und Arbeitsschuhe, Das Material kostet 10 Euro.