Ausstellung : Eine bunte, sehenswerte Vielfalt zum Geburtstag

Ganz neu ist diese Arbeit von Till Neu. In seinem knallig roten „Masken allerlei“ nimmt der Künstler Bezug zur aktuellen Situation. Foto: Galerie am Pavillon

Saarbrücken Die Saarbrücker „Galerieampavillon“ gibt es seit zehn Jahren. Zum Jubiläum eine Ausstellung mit einigen Entdeckungen.

Die aktuelle Ausstellung „10 Jahre galerieampavillon“ in der Saarbrücker Mainzer Straße 100 zeigt einen Überblick über die Galerietätigkeit von Hans Karl Reuther. Denn vor genau zehn Jahren hat Hans Karl Reuther seine „galerieampavillon“ eröffnet, seither stellt der Galerist saarländische Künstler in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit, mit Schwerpunkt auf Druckgrafiken und Papierarbeiten.

In der Jubiläumsausstellung zeigt er nun Kunstwerke aus Galeriebestand, ergänzt um einige Arbeiten kooperierender Künstler. Das beginnt schon in der unteren Etage, wo Luisa Kuhn ihr außergewöhnliches Können präsentiert. Denn die aus Usbekistan stammende Künstlerin stellt nicht nur ausgefallene Kleiderstücke aus, die gleichzeitig wandelbar, bunt gemustert und tragbar sind, sondern sie zeigt auch ihre Papierarbeiten. Und diese filigranen, sehr großformatigen Moilés stellen ganz eigene dreidimensionale Welten aus reinweißem Papier dar.

In der Galerie in der zweiten Etage kann man dann insbesondere zwei saarländische Kunstschaffende wiederentdecken, einmal die im Jahr 2014 verstorbene Nora Hildebrand-Miersen, sowie Franz Juncker, der bereits 1980 gestorben ist.

Nora Hildebrand hat mit ihrem Werk erst spät den Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Ihre Gouachen und Zeichnungen unterscheiden sich stark von ihren Gemälden. Denn während in den Zeichnungen eine nervöse, kritzelige Linie abstrahierte Muster und Wesen hervorbringt, sind ihre Gemälde ruhiger, fast still. Denn hier setzt sie konturlose, figurative Motive in zurückhaltenden Farben vor flächige Hintergründe.