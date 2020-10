Städtische Galerie : Führung durch die Ausstellung Brennpunkt Keramik

Neunkirchen Die nächste öffentliche Führung durch die aktuelle Ausstellung „Brennpunkt Keramik II – Zeitgenössische Unikatkeramik der Sammlung Hannelore Seiffert“ findet am Mittwoch, 7. Oktober statt.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann nur eine begrenzte Personenzahl an der Führung teilnehmen. Zudem wird eine verbindliche Anmeldung unter der Telefonnummer (06821) 202 561/ -562 /-480 oder per E-Mail an info@staedtische-galerie-neunkirchen.de erbeten. Die öffentliche Führung am 11. Oktober um 15 Uhr ist bereits ausgebucht, wie die Galerie weiter mitteilt.