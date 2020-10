Neues Veranstaltungsformat : Neues Konzert-Format: Pop‘n‘Eat in der Garage

Frau Wolf ist Gast im kulinarischen Konzert in der Garage. Foto: photogroove

Saarbrücken In Corona-Zeiten müssen Veranstalter notgedrungen über neue Formate nachdenken. In der Saarbrücker Garage hat nun am Samstag, 10. Oktober, 18.30 Uhr, ein solcher neuer Versuch Premiere: Pop’n’Eat, ein Abend mit Musik und Kulinarik, veranstaltet von Saarevent.