Straßentheater : Freundliches Gedränge bei der Sommer Szene

Saarbrücken Die Zuschauer freuten sich über Kabarett und Straßentheater. Ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten.

Wer auf Schorsch trifft, kann eigentlich nur verlieren. Das anarchische Karlsruher Improvisationstalent strotzt vor Spontaneität und Schlagfertigkeit, und es ist fast unmöglich, seinem scharfen Auge und seinen rotzfrechen Kommentaren zu entgehen. Schon vor über 30 Jahren trieb Schorsch alias Georg Schweitzer sein dreistes Unwesen auf der Sommer Szene. Nun machte er, ohnehin gern gebuchter Gast bei „Sonntags ans Schloss“, am Mittwoch erneut in Saarbrücken Station, um im Rahmen der aktuellen und letzten Internationalen Straßentheatertage zwei seiner legendären „Statt-Führungen“ anzubieten: Bei diesen „Sight-Seeings“ der unkonventionellen Art deutet Schorsch seine jeweilige Umgebung völlig neu.

Kam er diesmal außerdem in politischer Mission, als Flower-Power-Botschafter von Bündnis 90? Genau so sah er nämlich aus in seinem froschgrünen Anzug mit Sonnenblumen-Kranz auf dem Haupt. Wie immer war Schorsch nicht nur mit zackigem Temperament und dominanter Eloquenz, sondern außerdem mit einem Zollstock bewaffnet, den er mal als Zeigestab, mal als beliebig formbares Requisit einsetzte.