Kultur regional : Aus für die Sommerszene und die Kammerkonzerte

Kulturveranstaltungen gibt es auch in Zukunft im Schloss. Die Stadt überlegt, was gefördert werden soll. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Gleich zwei etablierte Musik-Festivals in Saarbrücken werden eingestellt. Geld für Kulturveranstaltungen gibt es aber weiterhin.

Die 34. Ausgabe der „Saarbrücker Sommerszene“ in diesem Jahr wird zugleich die letzte sein, und auch die „Saarbrücker Kammerkonzerte“ hören 2019 nach 32 Jahren auf. Diese zwei betrüblichen Neuigkeiten teilte Kulturdezernent Thomas Brück am Donnerstag im städtischen Kulturausschuss mit, bevor dieser die diesjährigen Zuschüsse an die Freie Szene bewilligte. Die Gründe für das Ende der beiden beliebten Veranstaltungen sind die gleichen: Die Veranstalter wollen nach Aussagen von Brück wegen ihres fortgeschrittenen Alters aussteigen und damit auch ihren jeweiligen Verein auflösen. Das gilt sowohl für Charlie Bick und Marion Künster, die mit ihrem Verein „Kultur direkt“ die Straßentheatertage stemmen, als auch für Walter Glößner, der den Verein „Saarbrücker Kammerkonzerte“ als Vorsitzender leitet.

Beide Veranstaltungen wurden von der Stadt regelmäßig finanziell gefördert. So erhielt die alle zwei Jahre stattfindende Sommerszene jeweils einen Zuschuss von 52 000 Euro. Kulturdezernent Brück plädierte dafür, diese nun zur Disposition stehenden Mittel für den Kulturetat zu erhalten und bat die Vertreter der Stadtratsfraktionen im Kulturausschuss, ihn dabei zu unterstützen: „Jetzt liegt es an uns, dass diese Mittel, die da sind, weiterhin in der Kultur verbleiben.“ Konkrete Vorschläge für die weitere Nutzung der Gelder will die Verwaltung im Herbst vorlegen.

Mit Charlie Bick hat Brück nach eigener Aussage bereits ein Treffen vereinbart, um ihn dafür zu gewinnen, der Stadt weiterhin als Berater zur Verfügung zu stehen. In Sachen Kammermusikkonzerte befinde man sich laut Brück in Abstimmung mit der Hochschule für Musik Saar, um dafür mit Stadt und Land „eine Lösung hinzubekommen“. HFM-Rektor Wolfgang Mayer habe auch schon einige Ideen. Die Zustimmung zur Vergabe der Zuschüsse an die Freie Szene ging anschließend ohne Diskussionen über die Bühne, da sich die Fraktionen vorab schon mit der Verwaltung abgestimmt hatten.

Mit 108 550 Euro bezuschusst die Stadt in diesem Jahr Konzert-, Theater- und Musik- und Tanztheaterprojekte sowie die Spielstätte Theater im Viertel.