Sicherheit : Erste Überwachungskameras nehmen Vorplatz des Saarbrücker Hauptbahnhofs ins Visier

Hier startet heute die Kameraüberwachung im öffentlichen Raum: am Vorplatz des Saarbrücker Hauptbahnhofs. (Archivbild). Foto: Matthias Zimmermann

Saarbrücken Aktueller Installation sollen in den kommenden Wochen weitere auch in der Innenstadt folgen. Bildmaterial soll maximal zwei Wochen gespeichert werden.

Um die Sicherheit auch im Umfeld des Saarbrücker Hauptbahnhofs zu erhöhen, werden am Donnerstag (8. August) die ersten Videokameras auf dem Dach des Gebäudes eingeschaltet. Sie zeichnen Bilder auf, die nach Angaben von Saar-Innenminister Klaus Bouillon (CDU) nach 14 Tagen wieder automatisch gelöscht werden sollen. Es sei denn, die Aufnahmen werden zur Strafverfolgung benötigt.

In den kommenden Wochen sind weitere Anlagen rund um den Bahnhof geplant. Und nicht nur da: Auch an der Johanneskirche der Innenstadt sollen ebenfalls Überwachungskameras installiert werden. In der Führungs- und Lagezentrale hat die Polizei Zugriff auf das aufgezeichnete Material, um es auszuwerten. Zudem können die Bilder live verfolgt werden. Kostenpunkt: 860 000 Euro. Der jährliche Betrieb verschlingt weitere 100 000 Euro.