Gedichte von Selma Meerbaum-Eisinger „Federmenschen“: Lesung im KuBa

Selma Meerbaum-Eisinger (geboren 5.2.1924 in Czernowitz, Ukraine) schrieb seit 1939 Gedichte und übersetzte Gedichte aus dem Französischen, dem Rumänischen und dem Jiddischen. Nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Czernowitz im Juli 1941 wurde die Familie Eisinger gezwungen, im neu eingerichteten Ghetto der Stadt zu leben, und 1942, wie die meisten anderen Juden aus Czernowitz, in das Arbeitslager Michailowka in Transnistrien (damals Ukraine) deportiert. Dort starb Selma Meerbaum-Eisinger am 16. Dezember 1942 mit nur 18 Jahren an Flecktyphus. Ihr Werk umfasst insgesamt 57 Gedichte, die sie in einem mit Bleistift geschriebenen Album unter dem Titel „Blütenlese“ zusammengefasst hat. Sie widmete es dem ein Jahr älteren Lejser Fichman, ihrer großen Liebe.