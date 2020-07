Neuer Fahrbahnbelag : Stadt saniert ab Freitag Straße in Dudweiler

Dudweiler Die Landeshauptstadt arbeitet ab Freitag, 17. Juli, in der Birkenallee in Dudweiler. Im vollgesperrten Abschnitt zwischen Hausnummer 4 und dem Wendehammer am Ende der Straße wird der Fahrbahnbelag saniert.